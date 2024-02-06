В Дагестане из-за метели и снежных лавин закрыли несколько республиканских дорог

В горной территории республики объявлена лавинная опасность

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Несколько республиканских дорог закрыты в горных районах Дагестана из-за снежных лавин и метели. Об этом сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона.

"Автомобильная дорога республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал закрыта в связи со сходом снежных лавин на участке км 105 - км 114. <...> Автомобильная дорога республиканского значения Тлядал - Бежта - Кидеро закрыта на участке км 12 - км 19 (Гинухский перевал) в связи со снежной метелью", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за снежной метели закрыт Гинухский перевал в Цунтинском районе, Харибский перевал в Гумбетовском районе, перевал Харами в Ботлихском районе, дороги республиканского значения Хасавюрт - Тлох в Казбековском районе и Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка в Хунзахском районе. Также из-за снежных лавин закрыта дорога местного значения Тлярата - Камилух в Тляратинском районе.

Ранее синоптики в Дагестане предупредили о сильном ветре, дождях и мокром снеге 6 и 7 февраля. В горной территории республики объявлена лавинная опасность.