Протесты аграриев временно блокировали дороги Болгарии

По информации Национальной ассоциации производителей зерна, в первый день общенациональной акции протеста сельскохозяйственные машины перекрыли около 80 ключевых точек на дорогах страны

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Протесты болгарских сельхозпроизводителей блокировали ключевые дороги страны, вызвав транспортные заторы. Как сообщает Национальная ассоциация производителей зерна (НАЗ), в первый день общенациональной акции протеста сельскохозяйственные машины с 10:00 (11:00 мск) перекрыли около 80 ключевых точек на дорогах страны, заблокировав дорожное движение.

НАЗ отметила, что в 12:00 (13:00 мск) протест завершился, но уже в среду повторится вновь и продлится на час больше.

"Если позитивной реакции не будет, то со следующей недели дороги будут блокированы постоянно", - заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению представитель аграриев Костадин Костадинов.

Решение о начале протестов аграриев было принято после переговоров с властями, которые прошли в воскресенье с участием премьера Николая Денкова, аграрии остались недовольны ни размерами предложенной компенсации, ни методикой ее расчета на базе представленных налоговых деклараций. Они утверждают, что налоговая декларация не показывает финансовых потерь фермерских хозяйств. Представители НАЗ настаивают на пересмотре механизмов распределения помощи и увеличении бюджета, предупреждая о возможных массовых банкротствах в болгарском земледелии. Также они требует изменений в законодательстве, которые гарантируют устойчивое развитие сектора.

Премьер Болгарии ранее заявил, что "не видит никаких оснований для протестов", но власти готовы к переговорам.

Эксперты считают, что причинами проблем в аграрном секторе стали излишне амбициозная программа по экологии, которая предусматривает запрет на использование различных видов удобрений и препаратов для защиты растений, что приводит к снижению урожайности и высокой себестоимости продукции; несправедливое распределение компенсаций потерь по всей цепочке производства; незаконная конкуренция в связи с демпинговым экспортом продукции с Украины.