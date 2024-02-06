В Новосибирске появится первый кадровый центр для социальной отрасли

Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева, он позволит в формате одного окна провести как подготовку молодых специалистов без образования, так и дать новые квалификации опытным сотрудникам

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирска откроют зимой 2024 года первый в городе кадровый центр для комплексной подготовки и переподготовки социальных работников, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

"Центр ориентирован на социальную сферу, он ориентирован на профессии, которые поименованы в справочнике о профессиях: социальные работники, специалисты по социальной работе, медсестры, сиделки, специалисты-реабилитологи, социальные психологи, специалисты всех сфер, связанных с реабилитацией - в сфере ЛФК, методисты, организаторы досуга. Центр рассчитан сейчас на специалистов нашей сферы, в нашей сфере трудятся более 3,5 тыс. человек. Мы постараемся охватить всех сотрудников нашей сферы", - сказала Незамаева.

Как уточнила ТАСС начальник департамента, в отрасль идут "по зову сердца", чтобы помогать нуждающимся, в частности пожилым людям и инвалидам, и часто это делают люди без профильного образования - только 10% имеют соответствующий диплом.

Подобный центр открывается в городе впервые, сейчас пройти необходимую подготовку можно только точечно и не по всем направлениям. Центр позволит в формате одного окна провести как подготовку молодых специалистов без образования, так и дать новые квалификации опытным сотрудникам, в частности научить их пользоваться современными гаджетами, программами на рабочих планшетах и смартфонах. Кроме того, данный центр позволит сфере привлечь молодые кадры. Сейчас более 60% сотрудников старше 45 лет и ежегодно несколько человек уходят на пенсию, укомплектованность штатом профессиональных и квалифицированных кадров составляет от 93% до 98%.

Также Незамаева сообщила, что департамент по социальной политике совместно с Новосибирским медицинским колледжем запустил проект "Компас будущего", который поможет с трудоустройством детям-сиротам и удовлетворит спрос региона на медиков среднего звена. "На территории нашего детского дома проводилась профподготовка ребят. Были отобраны 50 ребятишек, половина успешно завершили обучение и получили профессию младшего медицинского работника. После этого они поступили в медицинские колледжи в Новосибирске, Искитиме и Бердске. Среди них нет ни одного студента, который пропускал бы занятия, все успешно проходят учебную программу, сформирован целевой набор", - отметила Незамаева.