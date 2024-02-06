Через ГАС "Правосудие" за год поступило около 11 млрд обращений граждан в ВС РФ

По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, они активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Почти 11 млрд обращений граждан поступило за год в Верховный суд России через государственную автоматизированную систему "Правосудие". Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы сейчас широко используем в работе, в рассмотрении дел многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Достаточно сказать, что за год рассмотрено в таком режиме 400 тыс. дел. Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 тыс. дел в год. И веб-конференции - это порядка 500-600 тыс. в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки. Кроме того, хорошо работает государственная автоматизированная система - ГАС "Правосудие". К ней обращений пользователей за год около 11 млрд", - сказал Лебедев.

По его словам, граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на вопросы, которые возникают при подготовке обращений в суд. "Так что это очень эффективно. Мы стараемся эти возможности расширять", - подчеркнул Лебедев.