Под Калининградом задержка времени пересечения фурами границы с Литвой достигла 195 часов

Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Отставание от зарезервированного в электронной очереди времени пересечения границы с Литвой через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" в Калининградской области достигло 195 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале, информирующем о ситуации с пропуском грузовиков на этом участке.

"Отставание от зарезервированного времени [пересечения границы] - 195 часов. Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 13:00 по местному времени (14:00 мск) 6 февраля ближайшими в очереди на пересечение границы являются машины за 29 января.

Проблемы с пропуском через МАПП "Чернышевское" фиксируются регулярно. В очередной раз очередь там начала расти с 18 января. По данным Калининградской областной таможни, на утро 6 февраля в очереди перед МАПП "Чернышевское" стояли 60 грузовиков, еще 25 машин, находились на нейтральной полосе, после прохождения процедур на российской стороне пункта пропуска. Очередь на въезд в РФ со стороны Литвы отсутствует.

Руководитель пресс-службы калининградской таможни Оксана Иванова сообщила ТАСС, что литовская таможня без объяснения причин в отдельные часы вообще не принимает грузовой транспорт. "Например, в понедельник 5 февраля с 12:00 мск до 20:00 мск в направлении Литвы границу пересекли только три грузовика", - сообщила она.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советске ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - на нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.