"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона выступить перед обучающимися

Как отметили в пресс-службе мастерской, в настоящий момент там еще не получили ответа на приглашение

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Мастерская новых медиа" направила американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в Москве, предложение встретиться с участниками программы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мастерской.

"Мастерская новых медиа" направила приглашение Такеру Карлсону с предложением встретиться с участниками программы. В мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент еще не получили ответа на приглашение.

"Мастерская новых медиа" - образовательная программа по подготовке медиа- и PR-технологов в области интернет-коммуникаций. Направления обучения: "Медиакоммуникации", "Связи с общественностью", "Стратегические коммуникации". Обучение очное, состоит из трех-четырех модулей по пять-шесть дней каждый с перерывом в несколько недель. Программа бесплатная, организаторы берут на себя расходы по проживанию, питанию, логистике во время обучения.