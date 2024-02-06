Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после непогоды

Накануне экипажи 38 самолетов ушли на запасные аэродромы

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи, принимавший в понедельник рейсы по фактической погоде, работает в штатном режиме и обслужил 37 из 38 уходивших на запасные аэродромы рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

Накануне экипажи 38 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного ветра и дождя в Сочи.

"По состоянию на 16:00 <...> 37 рейсов вернулись с запасных аэродромов, обслужены и отправлены в города назначения. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Пассажирам рекомендуем перед полетом внимательно следить за информацией от авиакомпаний, на онлайн-табло на сайте аэропорта и за аудиообъявлениями в терминале", - говорится в сообщении.

Уточняется, что последний находящийся на запасном аэродроме в Минеральных Водах самолет прибудет в Сочи во вторник вечером. Пассажирам оказывают все положенные услуги в соответствии с авиационными правилами.