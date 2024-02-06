Сергей Жуков станет одним из продюсеров "Новой фабрики звезд" на ТНТ

Имя второго продюсера проекта канал пока не раскрывает

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Продюсер, фронтмен "Руки вверх" Сергей Жуков выступит одним из двух продюсеров реалити-шоу "Новая фабрика звезд" на телеканале ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

"В "Новой фабрике звезд" продюсеров будет сразу два, и одним из них станет Сергей Жуков", - говорится в сообщении. Имя второго продюсера проекта канал пока не раскрывает.

По словам Жукова, долгое время он считал, что именно "Фабрика звезд" едва не стала причиной развала группы "Руки вверх!", так как на фоне популярности "фабрикантов" другие группы "вдруг стали никому не нужны". "Поэтому, когда мне позвонила Тина с предложением возглавить "Новую фабрику звезд", я ответил ей решительным отказом. Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт перед "Фабрикой" и согласился стать наставником проекта", - привели в пресс-службе слова Жукова.

В октябре директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал ТНТ в 2024 году перезапустит российское музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд".

"Фабрика звезд" - российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года, оно пользовалось популярностью у телезрителей.