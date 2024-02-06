В Думу внесли законопроект об увеличении вдвое размера налоговых вычетов на детей

Кабмин инициативу не поддержал

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении в два раза размера налоговых вычетов на детей. Документ размещен в думской электронной базе, кабмин законопроект не поддержал.

Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ. Законопроект предполагает, что размер вычетов из НДФЛ увеличивается с 1,4 тыс. рублей до 2,4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей - на третьего и каждого последующего ребенка. Аналогичное увеличение предусмотрено для опекунов, попечителей, приемных родителей. Если они воспитывают ребенка-инвалида, размер вычета увеличивается с 6 тыс. до 12 тыс. рублей. Также авторы предлагают повысить с 350 тыс. до 600 тыс. рублей верхнюю планку годового дохода гражданина, при которой можно получить налоговый вычет.

"Следует отметить, что размеры вычетов и предельной суммы доходов не увеличивались с 2016 года. За минувшие 6 лет среднемесячная номинальная заработная плата россиян, по данным Росстата, увеличилась с 36,5 до 56,6 тыс. рублей в 2021 году. То есть средний годовой доход составлял 679,4 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

По расчетам депутатов, принятие законопроекта может привести к снижению доходов региональных бюджетов на сумму около 174 млрд рублей ежегодно. Они ориентируются на показатели 2020 года, когда указанный налоговый вычет получили около 39 млн человек.

В своем заключении правительство отмечает, что не поддерживает законопроект. В кабмине обращают внимание, что значительные суммы налога на доходы физических лиц подлежат зачислению в бюджеты регионов и местные бюджеты. При этом источники компенсации выпадающих доходов в законопроекте не определены. Кроме того, согласно заключению кабмина, в Налоговом кодексе уже предусмотрено предоставление налогового вычета в двойном размере единственному родителю или опекуну.

"На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.