В Подмосковье открылась выставка подарков музею-заповеднику "Горки Ленинские"

Также музей провел торжественный прием сотрудников-ветеранов по случаю 75-летия со дня открытия

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Горки Ленинские" провел торжественный прием сотрудников-ветеранов по случаю 75-летия со дня открытия. Также во вторник в музее открылась выставка "Хранители времени", на которой были представлены в том числе подарки музею, архивные фотографии легендарных посетителей, фотографии со съемок фильмов, снятых в интерьерах и экстерьерах музея-заповедника.

"Выполняя свою миссию хранителей исторических артефактов, сотрудники музея-заповедника приложили все силы, чтобы доказать бесспорную ценность находившихся в его границах исторических, архитектурных и природных памятников, сберегли колоссальный музейный фонд. Сегодня, в день 75-летия музея, выражаю всем вам огромную признательность и хочу сказать о том, что мы продолжаем вашу работу, расширяем поле научной и просветительской, выставочной, краеведческой деятельности и надеемся, что вы тоже оцените наш труд", - передает пресс-служба музея слова директора "Горок Ленинских" Евгения Сарамуда.

Также на выставке "Хранители времени", приуроченной к юбилею, посетителям представили живописные работы, подарки музею, архивные фотографии легендарных посетителей музея, среди которых лидер Кубинской революции Рауль Кастро, президент Никарагуа Даниэль Ортега и другие. Кроме того, в экспозицию вошли фотографии со съемок фильмов, снятых в интерьерах и экстерьерах музея-заповедника.

О музее

Первых посетителей музей-заповедник принял 6 февраля 1949 года - в то время он назывался дом-музей В. И. Ленина в Горках. В 1953 году он мог стать детским домом, а в 1990-х - закрыться совсем. В 1992 году музей-заповедник передали Министерству культуры РФ. Со временем в музее развитие получили краеведение, издательское направление и выставочная деятельность. Территория и объекты заповедника стали площадкой для съемок более 200 фильмов.

Сейчас в структуру "Горок Ленинских" входят музей-усадьба "Горки", научно-культурный центр "Музей В. И. Ленина", музей крестьянского быта, музей "Кабинет в квартира В. И. Ленина в Кремле" и Мемориальный гараж. Фонд музея насчитывает около 70 тыс. единиц экспонатов. Среди самых древних - топор фатьяновской археологической культуры бронзового века, возраст которого превышает 4,5 тыс. лет.

Всего за 75 лет музей-заповедник посетили свыше 15 млн человек.