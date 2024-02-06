Главы РАН и "Почты России" 8 февраля проведут гашение марок к юбилею академии

Церемония состоится в Александринском дворце в Москве

МОСКВА, 6 февраля /ТАСС/. Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников и генеральный директор "Почты России" Михаил Волков 8 февраля поучаствуют в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 300-летию РАН, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии наук.

"Церемония состоится 8 февраля в Александринском дворце в Москве - здании Российской академии наук", - уточнили в пресс-службе.

Во время церемонии гашения на марку ставят специальный памятный художественный штемпель с датой гашения. Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для филателистов.

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. Она является высшим научным учреждением России, осуществляющим координацию фундаментальных и поисковых научных исследований в РФ.

В новость внесена правка (20:54 мск) - исправлена дата в заголовке и лиде в связи с уточнением информации пресс-службой РАН, верно - 8 февраля.