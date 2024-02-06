В Дагестане полностью восстановили нарушенное из-за ветра электроснабжение

Специалисты продолжают контроль за состоянием энергооборудования и мониторинг метеоусловий

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Дагестане, обесточенных из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты "Дагэнерго" к 21:00 полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах было задействовано порядка 180 специалистов и 77 единиц спецтехники.

"Специалисты продолжают контроль за состоянием энергооборудования и мониторинг метеоусловий. В случае ухудшения погоды бригады энергетиков будут готовы оперативно приступить к устранению возможных последствий", - добавили в пресс-службе.

Ранее Минэнерго России сообщало, что более 200 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды.