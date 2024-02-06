Германские фермеры встретили министра финансов протестами в Любеке

В акции участвовали несколько сотен человек, сообщил телеканал NDR

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Германские аграрии, не согласные с отменой льгот, встретили протестами прибывшего в Любек для встречи с местными жителями министра финансов Кристиана Линднера. Об этом сообщил телеканал NDR.

По его данным, сотни фермеров собрались в центре города, они свистели и гудели в знак протеста. В акции участвовали несколько сотен человек.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Масштабная демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.