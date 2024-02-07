В Оренбургской области ограничили движение по участку трассы М-5 "Урал" из-за непогоды

Ограничения касаются всех транспортных средств

ТАСС, 7 февраля. Проезд всех видов транспортных средств временно ограничен на участках двух дорог в Оренбургской области, в том числе на трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью) с 03:20 (01:20 мск) 7 февраля 2024 года введено временное прекращение движения для всех видов транспортных средств", - сказано в сообщении.

Ограничения введены на участке с 170-го по 260-й км трассы М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска "Орск" - участок между селом Краснощеково и поворотом на город Гай до поста ДПС ГИБДД).

Также движение транспорта временно закрыто на участке с 177-го по 184-й км автодороги регионального значения Каменноозерное - Медногорск, на участке от выезда из Медногорска до перекрестка с трассой М-5 "Урал".

На сайте ГУ МЧС по области уточняется, что ориентировочное время снятия ограничений - 10:00 (08:00 мск) 7 февраля, но оно может быть изменено в зависимости от погодных условий.