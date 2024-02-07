Зубной протез Уинстона Черчилля продали на аукционе за $22,7 тыс.

Речь идет о вставной челюсти, которую политик использовал при произнесении 4 июня 1940 года спича "Мы будем сражаться на пляжах"

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Зубной протез, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (1874-1965), ушел с молотка за 18 тыс. фунтов ($22,7 тыс.). Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на аукционный дом The Cotswold Auction Company, который провел торги во вторник в городе Челтнем (графство Глостершир) на западе Англии.

Речь идет о вставной челюсти, которую политик использовал в том числе и при произнесении 4 июня 1940 года знаменитой спича "Мы будем сражаться на пляжах". Она стала второй речью Черчилля в Палате общин британского парламента с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну. Итоговая сумма, отданная за лот, более чем в два раза превысила изначальную оценку (от 5 тыс. до 8 тыс. фунтов).

Как сообщает телеканал, бывший лидер Консервативной партии всю жизнь испытывал серьезные проблемы с зубами, нескольких из которых он лишился, когда ему было от 20 до 30 лет. Газета The Guardian добавляет, что всего у Черчилля было четыре вставные челюсти. Он придавал такое важное значение этому аксессуару, что всегда носил с собой запасной съемный зубной протез, разработанный дантистом Уилфредом Фишем. Вставная челюсть позволяла экс-премьеру не шепелявить, чем он страдал с детства.

Как отмечалось в описании лота, "хорошо подогнанный зубной протез служил важнейшей физиологической и психологической поддержкой" для экс-премьера. "Это позволило ему говорить эффективно, что является жизненно важным качеством для любого политика, особенно для того, чье ораторское мастерство сыграло решающую роль в его успехе", - говорилось в тексте.

В 2010 году вставная челюсть Черчилля уже уходила с молотка в Англии. Тогда за нее заплатили 15,2 тыс. фунтов ($23,7 тыс.). Тогда лот включал в себя также микрофон, в который премьер объявил об окончании Второй мировой войны в Европе в 1945 году. На этот раз он был продан отдельно - за 11,5 тыс. фунтов, плюс премия покупателя.

Неослабевающий интерес

По итогам проведенного в 2002 году телерадиовещательной корпорацией Би-би-си опроса, Уинстон Черчилль, дважды возглавлявший правительство - во время Второй мировой войны (с 1940 по 1945 годы), а также после нее (1951-1955), - возглавил список из 100 величайших британцев. Он оставил позади инженера Изамбарда Кингдома Брюнеля, принцессу Диану, ученого Чарльза Дарвина, писателя Уильяма Шекспира и многих других.

В марте 2021 года картина "Башня мечети Кутубия", написанная Черчиллем, ушла с молотка за 8,2 млн фунтов ($11,6 млн). Картина была выставлена на торги американской актрисой Анджелиной Джоли. Сумма стала рекордной, заплаченной за картину бывшего политика. Он увлекся живописью, когда ему было более 40 лет, и успел за свою жизнь создать около 540 полотен.