В Тюменской области выявляемость онкозаболеваний за 2 года увеличилась на 28%

Больше всего случаев злокачественных новообразований фиксируется у людей в возрасте 65-74 лет

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Количество жителей Тюменской области, у которых впервые выявили злокачественные новообразования (ЗНО), за два года увеличилось на 28%. В 2021 году регистрировали 6 050 таких случаев, а в 2023-м - уже 7 755, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Число впервые в жизни зарегистрированных случаев ЗНО у мужчин в 2021 году - 2 873, в 2022 году - 3 016, в 2023 году - 3 746. Число впервые в жизни зарегистрированных случаев ЗНО у женщин в 2021 году - 3 177, в 2022 году - 3 587, в 2023 году - 4 009", - отметили в департаменте.

Больше всего случаев злокачественных новообразований фиксируется у людей в возрасте 65-74 лет. Показатель заболеваемости на 100 тыс. человек среди женского населения Тюменской области увеличился с 390,9 в 2021 году до 462,7 в 2023 году. Чаще у женщин встречаются опухоли молочной железы, кожи и тела матки.

Аналогичное увеличение произошло и среди мужского населения. В 2021-м, по данным департамента, показатель заболеваемости составлял 390,9 на 100 тыс. населения, а к 2023 году вырос до 504,8. Чаще всего у мужчин выявляются опухоли предстательной железы, трахеи, бронхов и легкого, кожи.

Рост уровня заболеваемости в пресс-службе связали с повышением доступности и увеличением охвата населения профилактическими и скрининговыми программами, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии.