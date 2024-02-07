На Сахалине птицефабрика приостановила продажи из-за подозрений на птичий грипп

Продукция находится на дополнительном исследовании на наличие патогенов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая птицефабрика "Островная" в Южно-Сахалинске, обеспечивающая основные поставки яиц и птичьего мяса на всей территории Сахалинской области, приостановила продажи из-за подозрения на птичий грипп. На предприятии уже несколько дней наблюдается массовый падеж птиц, сообщил ТАСС генеральный директор птицефабрики Вадим Рокотов.

"Пока анализы не пришли, с сегодняшнего дня приостановили реализацию яйца и мяса. Птицефабрика состоит из двух фабрик: по яичному производству, а вторая фабрика находится на большом удалении - по мясному производству. На мясном производстве фабрики все в порядке, падежа нет, птица в порядке. Проблема происходит на яичном производстве", - рассказал Рокотов.

По его словам, мясо птицы и яйцо с птицефабрики направили на дополнительное исследование. Необходимо проверить продукцию на наличие патогенов, удостовериться, что она не угрожает здоровью людей при употреблении в пищу.

"Как только получим отрицательные показатели анализов, возобновим реализацию продукции. У нас большие запасы - до потолка стоят ящики с яйцом, холодильники забиты мясной продукцией. Мы надеемся, что лаборатория сработает оперативно и, если дадут разрешение, мы продолжим реализацию продукции тех запасов, которые сложились у нас до наступления пандемийных явлений. Усиливаем меры профилактики: запретили въезд и выезд на фабрику, моем, чистим, проводим дезинфекцию, закупаем разные средства для профилактики, вывезли в охраняемое место павшую птицу", - рассказал генеральный директор птицефабрики.

Ситуация на птицефабрике

По информации Рокотова, массовый падеж птицы на фабрике яичного производства происходит на предприятии уже не первый день. С 3 февраля он усилился и начал выходить за рамки нормы - более 100 птиц, в связи с чем незамедлительно были вызваны сотрудники контролирующих органов.

"Отправленные в местную аккредитованную лабораторию пробы патматериала - сыворотки крови и трупов птицы, которые были отобраны 4 февраля, - дали положительные результаты вируса гриппа птиц типа "А". Пока у нас подозрение, диагноз не установлен. Для подтверждения результатов исследования пробы материалов отправлены в ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных Минсельхоза РФ" во Владимир", - рассказали ТАСС в агентстве ветеринарии и племенного животноводства региона.

В правительстве Сахалинской области журналистам уточнили, что поголовье молодняка на птицефабрике не пострадало. Благодаря этому численность птицы удастся восстановить.

Последний раз падеж птицы на птицефабрике "Островная" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Все поголовье было уничтожено. В январе 2023 года началось его восстановление на предприятии.