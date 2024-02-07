В Токио проведут самое большое в мире световое шоу

Оно будет проецироваться на здание администрации, сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Власти японской столичной префектуры в феврале планируют начать проведение крупнейшего в мире светового шоу, которое будет проецироваться на здание токийской администрации - известное место притяжения для туристов. Об этом объявила губернатор японской столицы Юрико Коикэ.

"Мы рассчитываем сделать это новым туристическим местом, которое путешественники - как местные жители, так и гости из-за рубежа, захотят увидеть хотя бы раз", - приводит ее слова агентство Kyodo. Подчеркивается, что токийская администрация уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Также отмечается, что бесплатное для просмотра шоу, которое будет запущено 25 февраля, будет проводиться каждый вечер и затронет весь комплекс зданий токийской администрации.

Ожидается, что специалисты Книги рекордов Гиннесса смогут оценить заявку токийских властей на самое масштабное в мире световое шоу уже в день его открытия в ходе специальной церемонии.