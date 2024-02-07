В некоторых регионах СКФО ожидается усиление ветра до 32 м/с

В горах сохраняется лавиноопасность

НАЛЬЧИК, 7 февраля. /ТАСС/. В регионах Северного Кавказа ожидается усиление ветра до 32 м/с, в горах сохраняется лавиноопасность, ожидаются сильные осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"7 февраля в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ветер до 32 м/с, 7-8 февраля в Кабардино-Балкарии в горных и предгорных районах ветер до 30-33 м/с, в горах лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Лавиноопасность сохраняется в горах Северной Осетии и Дагестана. В Ингушетии и Чечне 7 февраля пройдут сильной дождь и мокрый снег, в предгорьях и горах ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.