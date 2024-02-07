В аэропорту Сочи приземлились все самолеты, уходившие на запасные аэродромы при непогоде

В пресс-службе авиаузла уточнили, что речь идет о 38 рейсах

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Экипажи 38 самолетов, уходивших накануне на запасные аэродромы в связи с непогодой, вернулись в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Все 38 рейсов вернулись с запасных аэродромов. Они обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

Ранее в Сочи наблюдалась непогода, аэропорт работал по фактической погоде, часть экипажей приняла решение об уходе на запасные аэродромы. На вокзалах Сочи организовали дополнительные пункты питания и отдыха.

На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Пассажирам рекомендуется перед полетом внимательно следить за информацией на онлайн-табло и за объявлениями в терминале.

Об аэропорте

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране, обслуживая более 13 млн пассажиров в год. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. В феврале 2024 года аэропорт Сочи стал победителем премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший аэропорт года".