Из многодетной семьи, жившей в подъезде в Москве, не будут забирать детей

Столичный департамент труда и соцзащиты населения продолжает оказывать многодетной семье поддержку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Детей не будут забирать из многодетной семьи, которая жила в подъезде дома в Москве и была переселена в социальную гостиницу. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Мы остаемся с ними на связи и будем продолжать помогать детям и родителям, пока семья не вернется к привычной для них жизни. Утверждение, что у семьи хотят забрать детей, некорректно и не соответствует действительности. Сложности семьи сейчас связаны с юридическими вопросами в отношении их квартиры, которую они сдали в аренду. Со своей стороны мы также предлагали помощь юриста", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что департамент продолжает оказывать многодетной семье поддержку. Родители с детьми и домашними питомцами живут в одном из социальных центров, им созданы комфортные безопасные условия со всеми необходимыми удобствами: три спальни, два санузла. Есть обеденная зона, где можно разогреть еду, оставить продукты в холодильнике. Персонал центра помогает семье в уборке. Оборудована хозяйственная комната со стиральными и сушильными машинами.

"Понимаем, что сложившаяся ситуация стала стрессом для всей семьи, поэтому предложили маме посетить семейный центр, где психологи готовы поддержать детей и родителей. Мама вместе с детьми посетила наш семейный центр, где мы ей подробно рассказали обо всех активностях и клубах, которые проводятся у нас для детей разных возрастов", - отметили в пресс-службе, добавив, что ребята могут попробовать себя в блогерстве, театральной студии и студии вокала, присоединиться к профориентационным классам, волонтерским акциям. Там добавили, что все занятия проводятся на бесплатной основе. Территориально семейный центр находится в том же районе, где дети посещают школу. Женщина пока отказалась от помощи.

3 февраля в столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры и разместила вещи и мебель в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала, что у женщины есть квартира в этом доме, но она сдается в аренду, а семья поселилась в подъезде после того, как их попросили съехать со съемного жилья, где они жили после сдачи своей квартиры арендаторам. Позже семья была переселена в социальную гостиницу.

Ранее мать троих детей сообщила изданию Life, что опасается разлучения с ними.