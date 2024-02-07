В новосибирских вузах число иностранных студентов выросло на 12% за пять лет

Наибольшее число учащихся приезжает в регион из стран ближнего зарубежья

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Количество иностранных студентов в вузах Новосибирской области, являющейся крупным образовательным центром страны, выросло на 12,3% - до более чем 9 тыс. Наибольшее число студентов приезжает в регион из стран ближнего зарубежья, сообщила ТАСС замначальника управления молодежной политики Минобразования области Светлана Малина.

На территории региона действуют 22 вуза и филиала, в которых обучаются почти 105 тыс. студентов. Самым крупным вузом является Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), в котором обучаются более 13 тыс. студентов. Вузы готовят профессионалов по более чем 500 направлениям и специальностям.

"При поддержке правительства Новосибирской области университеты активно продвигают высшее образование за рубежом. Количество иностранных студентов в вузах на территориях региона увеличилось с 8 055 в 2018 году до 9 050 в 2023 году. Наибольшее количество студентов в 2023/2024 учебном году принято из Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголии, Ирана", - сказала Малина.

Представительница Минобразования выделила несколько направлений по продвижению образования в вузах региона за границей - это участие новосибирских университетов в международных выставках и проведение научно-образовательных мероприятий на площадке вузов с приглашением иностранцев. Так, в 2023 году представители международных служб высших учебных заведений приняли участие в международной выставке "Образование и профессия" в Ташкенте и Самарканде (Узбекистан). Также в 2023 году на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) прошла международная историческая школа с участием 150 студентов, большая часть которых - иностранцы, в частности граждане Алжира, Армении, Индии, Ирана, Китая, Сербии, Сирии, Судана, Турции, Эквадора и других стран.

Ранее исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Савостьянов сообщал ТАСС, что вузы Новосибирской области планируют расширять сотрудничество со странами Азии и СНГ в области инженерии, технических наук, преподавания китайского языка и других направлений.