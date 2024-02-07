Крымские таможенники конфисковали Bentley 1990 года выпуска

Автомобиль ранее принадлежал гражданину США, который ввез его в регион в 2015 году, а затем оставил доверенному лицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники крымской таможни по решению суда передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, который ранее принадлежал гражданину США. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автомобиль 1990 года выпуска ввез из штата Массачусетс в РФ гражданин США через пункт пропуска Джанкой в 2015 году. Свой Bentley он оставил доверенному лицу в Крыму и покинул страну. Сотрудники крымской таможни нашли транспортное средство и по решению суда передали его в доход государства.

"Согласно таможенной процедуре временного ввоза оно должно было быть вывезено в течение года либо помещено под иную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления)", - уточнили в ФТС.