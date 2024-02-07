СФ одобрил закон об обязательной геномной регистрации родственников пропавших

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об обязательной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести.

Документом вносятся изменения в закон "О государственной геномной регистрации в РФ", которыми устанавливается, что близкие родственники пропавших без вести граждан включаются в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Под близкими родственниками при этом понимаются лица, находящихся в биологическом родстве с пропавшим без вести, - родители, дети, полнородные братья и сестры.

Согласно закону, получать биоматериал для проведения геномной регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. При этом получение биоматериала от недееспособных или несовершеннолетних лиц будет возможно только в присутствии их законных представителей.

Устанавливается, что полученная геномная информация будет храниться до установления места местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. При этом такая геномная информация уничтожается, если местоположение пропавшего было установлено или его тело был идентифицировано.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.