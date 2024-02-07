Во Дворце пионеров в Москве отметят День науки шоу и лекциями

Мероприятие проведут 8 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мастер-классы, научные шоу, лекции популярных научных блогеров и телеведущих пройдут для школьников Москвы на фестивале ко Дню науки 8 февраля, который состоится в Московском дворце пионеров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Столичные школьники узнают о достижениях молодых ученых и развитии научной сферы на масштабном фестивале "Наука начинается здесь", Он пройдет 8 февраля, в День науки, в отреставрированном Московском дворце пионеров, который станет главной площадкой праздника в столице. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на странице Московского образования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль стартует в 14:00, активности будут проходить на нескольких тематических зонах внутри дворца. В Большом гостином зале оборудуют зону отдыха, где пройдут научные шоу и лекции. На втором этаже над Зимним садом гости смогут посетить выставку детских научных проектов. Школьники представят разработки, с которыми побеждают на международных конкурсах и всероссийских соревнованиях, всего на выставке можно будет увидеть несколько десятков проектов - от робота-опылителя томатов до умного зеркала и роботов-ассистентов.

В пресс-службе добавили, что в аудиториях и выставочных залах дети будут участвовать в мастер-классах и лекциях, которые проведут педагоги дворца и приглашенные гости. Например, летчик-космонавт Герой России Сергей Авдеев поделится историями из личной и профессиональной жизни. Представители МГУ покажут гостям инновационную разработку - робособаку МОРС, а МГСУ - игру-соревнование по прикладной механике. На территории дворца будет работать научная игротека - площадка с настольными обучающими играми, школа юного исследователя и школа юного космонавта.