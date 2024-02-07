Дороги к курортам Северного Кавказа оснастят зарядками для электромобилей

Строительство зарядных станций при господдержке будут вести инвесторы

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Дороги от Ставрополья до горнолыжных курортов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии обеспечат инфраструктурой для зарядки электромобилей. Работа запланирована на 2024 год, сообщил глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

"Мы будем перекрывать [зарядной инфраструктурой для электромобилей] все города курортной зоны Кавказских Минеральных Вод, важные федеральные трассы, дороги до Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С министрами этих республик мы уже обсудили, чтобы эта инфраструктура дотягивалась до Эльбруса, Домбая и Архыза. Это будет реализовано уже в этом году", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным министерства, развитие инфраструктуры для электромобилей в регионе начали в 2023 году. В июне прошлого года была открыта первая зарядная станция в городе-курорте Железноводске. В общей сложности за год инвесторы запустили в работу 12 зарядных станций в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Георгиевске. В 2024 году работа продолжится при господдержке.

"Мы попали во вторую очередь пилотного проекта по зарядным электростанциям, выделены деньги на субсидирование зарядной инфраструктуры. Построим в этом году плюсом к 12 зарядным станциям еще 60 станций. Министерство энергетики Российской Федерации нам выделило порядка 160 млн рублей", - прокомментировал Ковалев.

По словам министра, строительство зарядных станций при господдержке будут вести инвесторы, уже реализовавшие подобные проекты в российских регионах.