Более 1,2 тыс. магазинов и 5,5 тыс. библиотек в РФ уже присоединились к Дню книгодарения

Директор РГДБ Светлана Зорина отметила, что цель акции - сконцентрировать внимание на хорошей книге и сделать так, чтобы дарение книг вошло в привычку так же, как дарят обычные подарки на день рождения или Новый год

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. книжных магазинов, свыше 5,5 тыс. библиотек и 50 издательств уже присоединились в России к акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина и президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина.

"Акция ширится, множится. На сегодняшнее утро у нас уже было зарегистрировано, поскольку мы отвечаем больше за библиотечную часть и дарим книги библиотекам, уже 5,5 тыс. библиотек. Я думаю, что к началу акции, 12 февраля, это количество удвоится, если не увеличится еще больше", - сказала Веденяпина.

Директор РГДБ отметила, что цель акции - сконцентрировать внимание на хорошей книге и сделать так, чтобы дарение книг вошло в привычку так же, как дарят обычные подарки на день рождения или Новый год.

По словам Зориной, на текущий момент к акциям присоединились свыше 1,2 тыс. книжных магазинов и 50 издательств. "Таким образом, вместе мы делаем очень большое и нужное дело - мы говорим о хороших книгах и дарим их самым нуждающимся: библиотекам, детским организациям, больницам, благотворительным организациям, фондам", - сказала Зорина, напомнив, что в Москве основной центр сбора книг - Российская государственная детская библиотека.

Акция "Дарите книгу с любовью" приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, начиная с 2012 года. Всероссийская акция в этом году пройдет с 12 по 18 февраля. Инициаторы акции - Российская государственная детская библиотека и Ассоциация "Растим читателя", проводят ее при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.