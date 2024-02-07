Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры

Президент РФ отметил вклад Пиньеры в развитие дружественных российско-чилийских отношений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему чилийскому коллеге Габриэлю Боричу в связи с трагической гибелью экс-главы республики Себастьяна Пиньеры, отметив личный вклад бывшего руководителя государства в развитие дружественных отношений Москвы и Сантьяго. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Экс-лидер Чили погиб в результате падения вертолета в озеро на юге страны. На борту находились четыре человека, но все, кроме Пиньеры, выжили.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внес значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в послании Путина.

Президент РФ отметил, что ему довелось лично общаться "с этим видным государственным деятелем", и подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о Пиньере. "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили", - заключил Путин.

Пиньера занимал пост президента республики в 2010-2014 годах и в 2018-2022 годах.