Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Участок Гудаури - Коби закрывали для всех видов транспорта с 5 февраля

ВЛАДИКАВКАЗ/ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Участок Гудаури - Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, открыли для легковых автомобилей и автобусов после расчистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс в обоих направлениях с 15 часов 40 минут 7 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике, на стоянке находятся 270 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 395 большегрузов и 54 единицы легкового транспорта. Дорога закрывалась накануне из-за непогоды для всех видов транспорта.

Легковые автомобили смогут проезжать участок дороги без остановок и только через лавинозащитные тоннели. Из-за гололеда движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по-прежнему запрещено, добавили в департаменте автомобильных дорог.

Участок Гудаури - Коби был закрыт для всех видов транспорта с 5 февраля.

Также ранее об этом сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"В результате работ по расчистке [снега] восстановлено движение легкового автотранспорта на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении департамента.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.