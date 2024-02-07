Первая группа туристов отправится из Приморья в КНДР 9 февраля

Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Первая российская туристическая группа в составе 97 человек посетит КНДР 9-12 февраля. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в благодарственном письме послу РФ в Пхеньяне Александру Мацегоре.

"Уверен, что эта поездка даст старт возобновлению активного российско-корейского сотрудничества в области туризма и дальнейшему развитию гуманитарных связей между странами", - говорится в письме, которое опубликовало посольство на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее приморское агентство по туризму сообщило, что более половины набранной группы из 100 человек - "гости из разных регионов России". В программу входит отдых на горнолыжном курорте Масикрён и посещение столицы КНДР Пхеньяна. Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, а стоимость - $750.