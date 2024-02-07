Вильфанд сообщил, что снегопад в Москве продлится до часа ночи

Высота сугробов в Москве и области может достигнуть 60 см, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сильный снег в Москве начнет стихать с 21:00, осадки полностью прекратятся к 01:00 по московскому времени. За все это время выпадет примерно 12 мм осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд в разговоре с ТАСС прогнозировал сильный снегопад в Москве, который продлится 6-8 часов, метель и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с.

"По расчетам, до 9-10 часов по московскому времени выпадет максимальная часть осадков, то есть примерно 7-9 мм, и еще до полуночи выпадет несколько миллиметров, всего - примерно до 12 мм. После часа ночи осадки прекращаются, потому что циклон уходит на восток, небо очищается, а температура начнет понижаться", - сказал он, подчеркнув, что такая погода является крайне неблагоприятным явлением.

Снегопад в Москве © ТАСС/ Ruptly

Кроме того, наблюдается ухудшение видимости местами до 200-500 м, в основном видимость около одного километра, "это плохая видимость", рассказал метеоролог. Он также отметил, что ветер с порывами до 15-17 м/с будет сохраняться в течение ночи и будет "переносить снег", а к полудню четверга ветер стихнет до 6-8 м/с, порывы не прогнозируются. По словам Вильфанда, плохая видимость обусловлена низкими облаками и метелью.

"Сегодня на опорной станции Гидрометцентра России на ВДНХ отмечена самая большая высота снега - 53 см. Учитывая этот снег, высота сугробов в Москве и области может достигнуть 60 см", - отметил метеоролог.