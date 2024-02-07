В городском водоеме Краснодара из-за похолодания на Кубани погибла рыба

Столбик термометра опускался ночью ниже нуля

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Резкое длительное похолодание на Кубани стало причиной гибели рыбы в Карасунском водоеме Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского департамента городского хозяйства и ТЭК .

"Текущая зима характеризуется низкими температурными показателями атмосферного воздуха на протяжении значительных временных отрезков, что приводит к экстремальному переохлаждению водной среды городских прудов. Как следствие, долговременное снижение температуры воды привело к гибели нехарактерных для нашей местности видов рыб", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация от местных жителей о том, что сотни рыб лежат на берегу и поверхности водоема по улице Старокубанской в Краснодаре. Горожане жаловались на запах протухшей рыбы.

На информацию отреагировали специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК. Они провел исследование, в результате которого выяснилось, что погибшая рыба - это молодые и взрослые особи вида голубой и мозамбикской тиляпии, а также ее гибридные формы. "Данные виды не относятся к объектам местной фауны, являются успешно адаптированными и акклиматизированными видами. Ввиду теплолюбивости тиляпий, их организм способен выдерживать нижние температурные пороги лишь на уровне 10°C, что прямо указывает на причинные связи произошедшего замора", - пояснили в ведомстве.

В конце января в Краснодарском крае наблюдалось резкое похолодание. Столбик термометра опускался ночью ниже нуля. На протяжении недели в регионе действовало штормовое предупреждение о непогоде. В крае прошли сильные дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, со среды в крае начнется потепление, ветер стихнет, днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла.