В Сочи опровергли информацию об очередях к подъемникам на горнолыжном курорте

В пресс-службе "Роза Хутор" сообщили, что периодически очереди могут образовываться в ожидании посадки из-за высокой востребованности курорта

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Информация о якобы очередях из десятков туристов из-за поломки подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

"Курорт официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сегодня никаких подобных происшествий, в том числе на подъемнике "Волчья скала", не было", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на курорте "Роза Хутор" десятки туристов скопились в очереди из-за якобы поломки подъемников. Также сообщалось, что открытие верхних трасс переносят из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Как уточнили в пресс-службе, курорт работает в штатном режиме, как и канатные дороги - без остановок. "Погодные условия и снежный покров стабилизируются. Мы открываем все больше трасс для катания. Если вчера работала зона 22 км, то сегодня на "Роза Хутор" открыты уже 36,6 км горнолыжных трасс", - прокомментировали специалисты курорта.

На курорте добавили, что периодически очереди могут образовываться в ожидании посадки из-за высокой востребованности курорта. "В данный момент мы предлагаем самую большую зону для катания в горах Сочи. Однако потоки регулируются и очереди носят кратковременный характер", - отметили в пресс-службе.

О курорте

"Роза Хутор" - круглогодичный горнолыжный курорт. Для любителей горных лыж и сноуборда на курорте доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.