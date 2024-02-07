Организатору акций с сожжением Корана отказали в пересмотре решения о высылке из Швеции

Решение суда аннулирует его вид на жительство в королевстве

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Миграционный суд отклонил апелляцию организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, пытавшегося обжаловать решение Миграционного управления о его высылке из страны. Об этом сообщает Sveriges radio.

Решение суда аннулирует его вид на жительство в Швеции. Также активисту запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

В октябре прошлого года Миграционное управление отказало Момике в продлении вида на жительство на том основании, что в своем заявлении он указал о себе неверные данные. Изначально ему было позволено остаться в Швеции на основании Конвенции против пыток.

Момика ранее заявил, что обвинение в предоставлении неверной информации не соответствует действительности.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня 2023 года с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Впоследствии аналогичные акции не раз проходили в Швеции, а также в Дании, их осудили многие страны.