На Алтае жильцов домов, признанных ветхими после 2017 года, начнут расселять в 2025 году

Предполагается, что в программу расселения будут включены 260 домов

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Программа по расселению жильцов из ветхих домов, признанными таковыми после 1 января 2017 года, будет реализована в Алтайском крае в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

Программу по расселению граждан из домов, признанных ветхими до 1 января 2017 года, завершили в Алтайском крае досрочно. Сроки ее реализации были рассчитаны до 2025 года.

"Программа действовала до сентября 2025 года, мы ее досрочно завершили. Обязательства на себя взяли, и мы их выполнили. <…> Сейчас будем работать с федеральными министерствами о включении нас в следующую программу следующего периода. <...> Я уверен, что с 2025 года <...> эта программа продолжится", - сообщил Гилев, отметив, что в данный момент на федеральном уровне программа по расселению ветхих домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года еще не принята. Однако, по словам министра, деньги на продолжение переселения в 2024 году предусмотрены.

"На 2024 год в бюджетах органов местного самоуправления предусмотрено на это более 780 миллионов рублей. <...> Следующий, так скажем, пятилетний период будет взят, на него будет определено федеральное финансирование, будут определены подходы, правила и порядки работы в том числе с софинансированием за счет средств бюджета субъектов, муниципалитетов", - добавил Гилев.

Параметры будущей программы прорабатываются. Предполагается, что в нее будут включены 260 домов, признанных аварийными в период до 2022 года, в которых проживает порядка 5 тыс. человек.