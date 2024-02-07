Движение на дорожной сети Росавтодора в Подмосковье осуществляется штатно

В Росавтодоре призвали водителей учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и в пути следования

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение по трассам Росавтодора в Подмосковье на фоне снегопада осуществляется штатно и без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального агентства.

"Движение на дорожной сети Росавтодора в Московской области на данный момент осуществляется в штатном режиме, ограничений нет", - отметили в агентстве.

При этом в Росавтодоре призвали водителей учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и в пути следования.

Для устранения последствий снегопада на федеральных трассах Росавтодора в Московской области задействовано более 400 единиц спецтехники.

Днем из-за сложных погодных условий произошли ДТП на трассе М-4 в Ступине, а также на трассе М-8 в Пушкине.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал ТАСС, что синоптическая ситуация в столичном регионе 7 февраля будет обусловлена прохождением центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня начнутся снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 км, кратковременно - до 200-500 м.