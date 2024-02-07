Сроки назначения соцвыплат в Липецкой области сократили за счет электронной платформы

Речь идет о сервисе "Патронаж"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сроки назначения социальный выплат, полагающихся гражданам по закону, уменьшили в Липецкой области с 21 до 5 дней за счет использования электронной платформы "Патронаж". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, представивший механизм работы системы на форуме национальных достижений "Социальная политика в интересах детства".

Он напомнил, что изначально сервис создавался для работы с семьями мобилизованных и добровольцев, тогда платформа и связанный с ней институт соцкураторов позволили охватить 100% семей. "Видя такую эффективность, мы начали использовать платформу для сопровождения многодетных и беременных, сейчас ей пользуются больше 17 тыс. семей: оформление льгот, помощь по многим вопросам, консультации, запись к врачу, даже напоминания о приеме лекарств", - отметил Артамонов. Он подчеркнул, что на данный момент власти получили почти 29 тыс. запросов. "Мы достигли показателя исполнения в 99%, смогли сократить срок назначения выплат с 21 до 5 дней, а количество жалоб снизилось до 2%", - заметил Артамонов.

Между тем, он подчеркнул, что хоть платформа и цифровая, но в ее основе все-таки труд людей. "Благодаря платформе один сотрудник может оставаться на связи с большим количеством семей и оперативно решать все вопросы", - сказал Артамонов. По его словам, власти региона готовы делиться опытом использования платформы с коллегами из других уголков страны.