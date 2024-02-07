В ОП предложили МВД готовить специалистов по выявлению ЛГБТ-пропаганды

Также в Общественной палате разработали меры, которые помогут развивать традиционные ценности среди россиян

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ составила перечень предложений для некоторых министерств по профилактике деструктивных явлений, вызванных ЛГБТ-пропагандой, в частности, МВД рекомендовано подготовить специалистов по выявлению деятельности запрещенного в России движения.

"Мы предлагаем при научных и образовательных организациях МВД РФ рассмотреть возможность проведения обучения специалистов и экспертов широкого профиля по выявлению деструктивных явлений, связанных с ЛГБТ-пропагандой", - сказала зампред координационного совета при ОП РФ по поддержанию и развитию норм здорового образа жизни у россиян Виктория Аршинова в ходе общественных слушаний "Система мер по предупреждению и пресечению пропаганды ЛГБТ в подростковой и молодежной среде".

По ее словам, это направление профподготовки требует широких междисциплинарных знаний в сфере воспитания, религиоведения, культурологии, искусствоведения, кинопроизводства, театроведения, медицины, биологии, лингвистики философии, психологии и других.

Кроме того, отметила Аршинова, для формирования единых подходов к противодействию нетрадиционным семейным отношениям, продвижению смены пола "предлагаем МВД рассмотреть возможность создания экспертных комиссий при своих научных организациях по своевременному анализу и оценки информации на предмет ее деструктивности и пропаганды деструктивных действий".

Контрпропаганда

В ОП разработали и меры, которые помогут развивать традиционные ценности среди россиян. Так, общественники предложили Минпросвещения "для сохранения традиционных ценностей и раннего выявления деструктивных особенностей среди россиян рассмотреть возможность заказа и проведения ежегодного мониторинга иерархии ценностей среди юношей и девушек 18-20 лет". Как пояснила Аршинова, такая практика есть во многих странах, она дает возможность влиять на молодежь возраста совершеннолетия.

Кроме того, Минпросвещения рекомендовано "силами университетов изыскать возможность по разработке и внедрению образовательных программ повышения квалификации в области развития половой идентичности обучающихся". Для родителей в Минпросвещения могли бы создать программы повышения грамотности в области детско-родительских отношений.

В обсуждении приняли участие также представители органов власти, некоммерческого сектора, эксперты, священнослужители. Участники слушаний также высказались за исключение из образовательных программ западноориентированных курсов, законодательно запретить распространение рисованной порнографии. Все эти предложения по итогам слушаний войдут в общую резолюцию, которую направят в соответствующие ведомства.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.