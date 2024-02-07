В Дагестане в 2024 году почти вдвое увеличат ремонт дорог к туробъектам

Финансирование работ осуществляется из бюджетов соответствующих муниципальных образований

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в этом году приступят к ремонту более 60 дорог ведущих к туристическим объектам. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов.

Ранее Салавов заявил, что пропускная способность федеральных автодорог на территории Республики Дагестан после перевода их на четырехполосное движение увеличится в два раза.

"Если говорить о муниципальной сети дорог, то тут нами осуществляется координация работы муниципальных образований по ремонту участков улично-дорожной сети, подпадающих на туристические маршруты. В 2022 и 2023 годах проведены ремонтные работы на 35 участках, а на 64 участках планируется начать проведение ремонтных работ в 2024 году, с учетом приоритетности в общем перечне вопросов дорожной деятельности муниципального уровня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, финансирование работ осуществляется из бюджетов соответствующих муниципальных образований, в том числе за счет субсидий, выделяемых из республиканского бюджета на поддержку дорожной деятельности муниципалитетов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона, улучшение состояния дорог приведет к росту посещаемости отдельных туристических объектов. "Туробъектов в регионе с каждым годом все больше и больше, но из-за плохого состояния дорог гости стараются не посещать определенные локации. Мы уверены, что именно ремонт дорог приведет к росту турпотока", - добавили в пресс-службе.

В последние годы с учетом развития внутреннего туризма наблюдается увеличение потребности и в поездах пригородного сообщения. Так, в августе прошлого года число вагонов в пригородных поездах, следующих в дагестанский Дербент из Махачкалы, увеличили из-за роста туристического потока в город.