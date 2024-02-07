В университете Алеппо откроют факультатив по изучению осетинского языка

По словам ректора Юго-Осетинского государственного университета Вадима Тедеева, сирийскую сторону заинтересовал опыт телевидения ЮОГУ-ТВ

ЦХИНВАЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Юго-Осетинский государственный университет (ЮОГУ) планирует открыть в университете Алеппо факультатив по дистанционному изучению осетинского языка и истории, сообщил ТАСС ректор вуза Вадим Тедеев.

В конце 2023 года ЮОГУ и университет Алеппо в онлайн-формате подписали соглашение о сотрудничестве. В мероприятии участвовали профессора университетов от обеих стран.

"Только представьте, в их университете учатся более 120 тыс. студентов. Подписывая соглашение, мы провели рабочее совещание, в котором приняли участие не только руководители, но и сотрудники обоих университетов. Сотрудничество будет идти по таким направлениям, как обмен опытом, проведение совместных научно-практических мероприятий и других. <…> Мы предложили открыть в их вузе факультатив по дистанционному изучению осетинского языка и нашей истории для всех желающих из числа студентов и сотрудников университета Алеппо. Им понравилось это предложение", - сказал ректор.

По словам ректора, сирийскую сторону также заинтересовал опыт университетского телевидения ЮОГУ-ТВ.

Реализация соглашений начнется 9 февраля, когда в университете после каникул возобновят занятия.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года, а 22 июля того же года главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами, и 23 июля тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил с официальным визитом Сирию. Это был первый с 2011 года официальный визит югоосетинской делегации в арабскую республику.