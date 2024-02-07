В Краснодарском крае на рибейты кинокомпаниям на 2024 год выделят 50 млн рублей

Заявки будут принимать до 12 марта 2024 года

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 млн рублей выделят в Краснодарском крае на компенсацию части затрат на съемки отечественных фильмов на территории Кубани в 2024 году. Заявки на предоставление компенсаций начнут принимать с 19 февраля, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Объем финансирования кинорибейтов в 2024 году запланирован в размере 50 млн рублей. Субсидию можно получить на возмещение части затрат, связанных с производством отечественных фильмов на территории Кубани. Заявки принимают с 19 февраля по 12 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Механизм поддержки кинокомпаний в регионе работает уже три года. За это время поддержку получили 38 кинокартин. Компаниям были возмещены затраты на общую сумму более 102 млн рублей. "В прошлом году процентную ставку по субсидии увеличили с 20 до 30%. Повысили и максимальный размер выплаты по одному кинопроекту с 8 до 12 млн рублей. За год 10 кинокомпаний получили более 45 млн рублей компенсаций за снятые в нашем регионе фильмы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василия Воробьева.

Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае был принят в июле 2019 года, в 2020-м разрабатывался порядок выплаты субсидий, в 2021-м началась реализация программы. В 2022 году, несмотря на ограничения в авиаперелетах, в Краснодарском крае были реализованы более 35 кинопроектов, 19 из них получили региональную поддержку, что является самым высоким показателем в стране. В 2023 году количество проектов, для которых площадкой для съемок стал Краснодарский край, возросло до 43.