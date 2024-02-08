СПбГУ отметит свое 300-летие полуденным выстрелом и спортивными мероприятиями

Также в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоится торжественная церемония гашения почтовой марки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) отметит свой 300-летний юбилей полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости и спортивными мероприятиями для студентов и сотрудников вуза. Об этом сообщается на сайте университета.

"Старт празднованию дня рождения университета 8 февраля по традиции ровно в полдень даст выстрел из пушки Петропавловской крепости. Право произвести его в этом году будет предоставлено председателю коллегии почетных профессоров и комиссии по этике СПбГУ Геннадию Богомазову, а также двум универсантам, принявшим решение отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Для студентов и преподавателей университет подготовил соревнования по восьми видам спорта, включая киберспорт, а в Центре физической культуры Василеостровского района они смогут бесплатно покататься на коньках. В завершении дня в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоится торжественная церемония гашения почтовой марки. Для ее создания был организован всероссийский конкурс, в котором приняли участие более 100 молодых художников и дизайнеров.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета продумано праздничное оформление города. Так, в преддверии юбилейной даты флаги с символикой СПбГУ украсили Дворцовый мост, а фасады зданий на Большом проспекте Васильевского острова, на Каменноостровском и Московском проспектах, на набережной Обводного канала будут украшать световые инсталляции до 21 февраля. В день юбилея, 8 февраля, будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В пятницу состоится презентация новой фирменной ливреи самолетов авиакомпании "Россия", которую разработали специально к юбилею университета. В здании Двенадцати коллегий откроют галерею ректоров Императорского университета, Петроградского университета, Ленинградского государственного университета и СПбГУ. Вечером состоится встреча Попечительского совета и праздничный концерт в Мариинском театре.

О Санкт-Петербургском государственном университете

Санкт-Петербургский государственный университет основан по распоряжению российского императора Петра Великого указом Сената от 8 февраля (по новому стилю) 1724 года вместе с Академией наук, поэтому он по праву считается старейшим университетом России. Здесь учились и работали выдающиеся ученые, девять стали лауреатами Нобелевской премии, двое - лауреатами премии Филдса, а также люди, которые возглавляли правительство, министерства и ведомства разных стран, становились олимпийскими чемпионами и поэтами. Сегодня СПбГУ - это центр науки и образования мирового уровня, где обучаются более 27 тыс. человек из более чем 100 стран мира.