В селах на Чукотке до 2027 года построят объекты обезвреживания отходов

В Анадыре планируют рекультивировать свалку ТКО

ТАСС, 8 февраля. Новые объекты по обращению с отходами построят в удаленных населенных пунктах Чукотки до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Сейчас в округе действуют 43 объекта по обращению с отходами. Еще 42 площадки начали эксплуатироваться до 1 января 2019 года, они уже не полностью соответствуют современным требованиям. Включить их в реестр объектов размещения отходов проблематично. Решение проблемы - строительство новых, современных объектов обезвреживания отходов ангарного типа, которое планируется в 2024-2027 годах в отдаленных населенных пунктах Чукотки", - говорится в сообщении.

На это время регион предлагает разрешить эксплуатацию уже действующих полигонов. "Выступил с предложением на срок строительства новых объектов рассмотреть каждый наш уже существующий объект вместе с Минприроды: насколько действующие полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года, представляют опасность. И, если она отсутствует, временно разрешить их легитимное использование", - приводятся в сообщении слова главы региона Владислава Кузнецова.

Как сообщили ТАСС в департаменте природных ресурсов и экологии, в январе 2024 года в окружной столице на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) стали взвешивать мусор. Это позволит вести более точный учет отходов для разработки дальнейшей стратегии по утилизации.

Там добавили, что рекультивацию крупной свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) в столице Чукотки планируют завершить в 2025 году. Также в 2023 году в округе были заключены концессионные соглашения о создании комплексов по обращению с отходами в Певеке и Билибино.

О финансировании программы по обращению с ТКО и ТБО

По разным оценкам, сумма затрат на создание объектов по обращению с отходами в Чукотском автономном округе оценивается в 6,5 млрд рублей. По мнению региональных властей, на выстраивание эффективной системы обращения с отходами для территорий Крайнего Севера и Арктической зоны необходимо федеральное софинансирование.