В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 12 градусов

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 12 до минус 10 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 9 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области из-за порывов ветра 15-17 м/с и метели до 09:00 мск.