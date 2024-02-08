В Бурятии создадут мастер-план обновления приграничного города Кяхты

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил провести мероприятия, посвященные 300-летию населенного пункта, в Москве, Санкт-Петербурге и на Восточном экономическом форуме

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Кяхту, расположенную в Бурятии, рядом с российско-монгольской границей, ждет обновление. Оно будет приурочено к 300-летию города, которое планируется отметить в 2027 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова создать мастер-план развития Кяхты. Вопрос развития приграничного города республики обсудили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Кяхты", - говорится в сообщении.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2027 году 300-летия Кяхты. В населенном пункте живут более 18 тыс. человек. Именно с этого когда-то купеческого города начинался российский участок Великого Чайного пути. Кяхта сохранила свой исторический облик и имеет важное значение в сотрудничестве с азиатскими странами.

"Сделаем мастер-план развития города и привлечем бизнес для развития приграничного туризма", - приводит пресс-служба слова Чекункова. Министр также предложил провести мероприятия, посвященные 300-летию Кяхты, в Москве, Санкт-Петербурге и на Восточном экономическом форуме. По плану подготовки к 300-летнему юбилею уже проделана определенная работа: на средства "единой президентской субсидии" начато строительство нового здания Дома культуры, ведется благоустройство общественных пространств, модернизация социальных объектов, реконструирован дом Купца Лушникова, запланирован ремонт Музея российско-монгольской дружбы.

"Кяхта - это главный пункт пропуска с Монголией, приграничная территория и лицо России во вне. Сейчас идет развитие взаимодействие с Монголией, идет транзит из Китая через Монголию и Китай, также через Монголию пойдет газопровод "Сила Сибири-2". Внешний вид Российской Федерации в точке соприкосновения должен быть достойным", - отметил Цыденов. Он добавил, что необходима реконструкция Гостиного Двора, который является памятником федерального значения, требуется обновления здание бывшего государственного банка - это также объект федеральной собственности, объект культурного наследия, который стоит на центральной улице города.

В 2021 году президент России поручил подготовить мастер-планы развития дальневосточных городов, в том числе в Бурятии. "В сотрудничестве с правительством РФ и под контролем вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева подготовлены мастер-планы реновации не только Улан-Удэ, но и города на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) - Северобайкальска. В 2023 году они утверждены президентом России, реализация проектов в двух городах рассчитана до 2030 года", - напомнили в правительстве региона.