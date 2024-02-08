В Пакистане ограничили оказание услуг мобильной связи на фоне выборов

Соответствующее решение приняло МВД в целях безопасности

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. МВД Пакистана распорядилось временно прекратить оказание услуг мобильной связи на территории всей страны из-за начавшихся выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно заявлению МВД, решение о "временной приостановке предоставления услуг мобильной связи" принято в связи "с ухудшением ситуации с безопасностью" в стране. "Возникла необходимость принять меры по защите" от угроз безопасности в исламской республике, говорится в документе.

В среду пакистанские власти закрыли границу с Ираном и Афганистаном. По словам официального представителя МИД Пакистана Мумтаз Захры Балоч, с целью "обеспечения безопасности во время всеобщих выборов 8 февраля пограничные переходы с Афганистаном и Ираном будут закрыты как для грузов, так и для пешеходов". Работа погранпереходов возобновится 9 февраля, добавила она.

Выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные органы начались в Пакистане в 08:00 (06:00 мск) и продлятся до 17:00 (15:00 мск). Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.