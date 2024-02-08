На Урале проведут молодежный форум "Утро"

По предварительным данным, в нем примут участие около 1 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Форум молодежи "Утро" в 2024 году пройдет на площадке нового кампуса Уральского федерального университета. Организаторы ожидают около 1 тыс. участников, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в УрФО.

"По поручению полпреда Владимира Якушева его заместитель Борис Кириллов провел совещание с регионами УрФО по подготовке окружного молодежного форума "Утро". В этом году он состоится в Свердловской области с 22 по 29 июня на площадке кампуса "Новокольцовский" Уральского федерального университета. Ожидается около 1 тыс. участников, это представители работающей и рабочей молодежи, студенты выпускных курсов," - говорится в сообщении. Даты проведения форума приурочены к празднованию Дня молодежи.

"Молодежный форум "Утро" традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов. Наша задача - провести форум на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи", - подчеркнул заместитель полпреда Кириллов.

"Утро" - форум молодежи Уральского федерального округа. Организаторами форума в 2024 году выступают аппарат полномочного представителя президента России в УрФО, правительство Свердловской области, Росмолодежь, правительства регионов УрФО.