Рейс "Аэрофлота" из Ташкента в Москву задерживается более чем на 6 часов

Пассажирам предоставили размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /ТАСС/. Вылет самолета "Аэрофлота" из Ташкента в Москву по техническим причинам задерживается более чем на шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Рейс SU1871 российской авиакомпании "Аэрофлот" (Ташкент - Москва) с плановым вылетом в 03:45 по ташкентскому времени (01:45 мск) задерживается на неопределенное время по техническим причинам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фактическое время задержки рейса уже составляет более шести часов. Сообщается также, что "всем пассажирам данного рейса со стороны авиакомпании было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания".