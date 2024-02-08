В Москве заменят разметку в пяти тоннелях

Водители смогут перестраиваться безопасно и без нарушений уже в 2024 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты заменят сплошную разметку на прерывистую в пяти тоннелях Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В 5 тоннелях Москвы мы заменим сплошную разметку на прерывистую. Водители смогут перестраиваться безопасно и без нарушений уже в этом году. Теперь при наличии съезда можно перестроиться в тоннеле. Раньше необходимо было занимать нужный ряд еще до въезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед нанесением разметки необходимо проанализировать каждый участок тоннеля на предмет аварийности, опасных радиусов поворота, помех для обзора дороги или недостаточности освещения, протяженности тоннеля, чтобы переразметка сплошных полос не создала риски для движения. Только когда соблюдены все критерии для безопасного проезда в тоннеле, разметку заменяют на прерывистую. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, с 2020 года были заменены сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях, где это безопасно.