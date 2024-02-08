Посольство РФ в Монголии почтило память маршала Чойбалсана - героя боев на Халхин-Голе

Сотрудники российского диппредставительства возложили цветы к памятнику монгольского маршала

УЛАН-БАТОР, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российского диппредставительства в Монголии во главе с послом Алексеем Евсиковым возложили цветы к памятнику монгольского маршала, участника битвы на реке Халхин-Гол, Хорлогийн Чойбалсана в день его рождения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Мы почтили память государственного и политического лидера социалистической Монголии, командующего монгольскими войсками в сражениях на Халхин-Голе и войне с Японией 1945 года, Хорлогийн Чойбалсана в честь 129-й годовщины со дня его рождения. Этим мероприятием мы открыли череду мероприятий к 85-летию победы советских и монгольских войск над японцами в 1939 году на реке Халхин-Гол", - сказал глава российской дипмиссии.

На празднование этой даты президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Владимира Путина в октябре 2023 года на двусторонней встрече в Пекине. В том же месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях ШОС в Бишкеке рассказал о своем дедушке - участнике боев на Халхин-Голе монгольскому коллеге Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Будущий маршал Монголии родился 8 февраля 1895 года. В детстве носил имя Дугар. Во время учебы в буддийском монастыре получил духовное имя Чойбалсан, состоящее из двух тибетских слов: чой - дхарма, балсан - величие. Бросив монастырь, в 17 лет поступил в русско-монгольскую школу, которую основал МИД Монголии, получившей независимость от маньчжурского Китая. В 1914-1917 годах в составе группы монгольских студентов изучал немецкий язык в Иркутском учительском институте. В 1919 году вступил в революционный кружок, который после объединения с аналогичной организацией Сухэ-Батора положил начало Монгольской народно-революционной партии (МНРП). Ее преемницей считает себя правящая Народная партия Монголии.

После победы Монгольской народной революции 1921 года был главнокомандующим армией страны, занимал посты министра иностранных дел, а также министра животноводства и земледелия. В период его работы первым вице-премьером и одновременно министром внутренних дел в 1935-1939 годах в Монголии прошли массовые репрессии.

Возглавлял монгольскую армию в 1939 и 1945 годах в совместных с СССР операциях на Халхин-Голе и в советско-японской войне. Руководил правительством до своей смерти в 1952 году. Тело Чойбалсана поместили в мавзолей, где уже находился покойный Сухэ-Батор. В 1956 году культ личности Чойбалсана подвергли критике, но не стали сносить его статуи. В 2005 году тела Чойбалсана и Сухэ-Батора были кремированы при участии буддийского духовенства. Мавзолей снесли, на его месте установили статую Чингисхана.